Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemi sarsmaya devam ediyor. Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz pozuyla takipçilerini mest etti.

Milyonlarca seveni ve çok sayıda hitiyle müzik dünyasına damga vuran Rihanna, pozlarıyla da gündem değiştiriyor.

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin ağzını açıkta bıraktı.

"BU GECE İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEYECEKSİN"

Verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiren Rihanna, "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notuyla üstsüz bir fotoğraf paylaştı. Rihanna'nın üstsüz pozu sosyal medya kısa sürede milyonlarca beğeni topladı, çok sayıda yorum aldı.

İşte Rihanna'nın üstsüz pozu;