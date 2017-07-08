Rihanna'nın Jet Ski'ye Binme Anları Olay Oldu

Ünlü şarkıcı Rihanna, tatil sezonunu Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile açmıştı. Rihanna'nın jet skiye bacak bacak üzerine atarak binmesi olay oldu.

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU

Her anı olay olan Rihanna en son Naomi Campbell'ın eski sevgilisi Suudi milyoner Hassan Jameel ile öpüşürken görüntülenmişti. Jet skiye binişi bile dünya gündeminde yer aldı.





