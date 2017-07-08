Rihanna'nın Jet Ski'ye Binme Anları Olay Oldu
Kilolarıyla son zamanlarda dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna jet ski keyfi yaptı. Rihanna'nın bacak bacak üstüne jet skiye binmesi herkesi gülümsetti.
Ünlü şarkıcı Rihanna, tatil sezonunu Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile açmıştı. Rihanna'nın jet skiye bacak bacak üzerine atarak binmesi olay oldu.
SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARI OLAY OLMUŞTU
Her anı olay olan Rihanna en son Naomi Campbell'ın eski sevgilisi Suudi milyoner Hassan Jameel ile öpüşürken görüntülenmişti. Jet skiye binişi bile dünya gündeminde yer aldı.