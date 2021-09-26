Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinden Merhum Hüseyin SOYSAL'ın oğlu Erdal SOYSAL'ın amcası Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip SAMSUN'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Erdal SOYSAL: 0532 660 23 11

26 Eylül 2021, Pazar

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Haber: Rıfkı SOYSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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