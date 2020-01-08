Rıfat Koçak kimdir? Hayatını kaybeden ünlü ressam Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak biyografi!
Ünlü ressam Rıfat Koçak'ın evinde ölü halde bulunması sanat dünyasını ve ülke gündemini derinden sarstı. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Rıfat Koçak kimdir ve hayatını kaybeden ünlü ressam Rıfat Koçak kimdir gibi sorular merak edildi. İşte Rıfat Kolçak hakkında merak edilenler…
Sanat dünyasını ve ülke gündemini derinden sarsan Rıfat Koçak'ın ölümü, beraberinde bazı soruları akıllara getirdi. Hayatını kaybeden ünlü ressam Rıfat Koçak kimdir ve Rıfat Koçak kimdir gibi soruların akıllara geldiği olay sonrası Rıfat Koçak vatandaşların merak konusu oldu.
RIFAT KOÇAK KİMDİR?
Rıfat Koçak, 1971 yılında Tokat'ta doğdu. 1992'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk kişisel sergisini 1993'te gerçekleştirdi. "Kabus ve Korkular", "Ayin", "Helezonik Düşler","Atölyelerim", "Balıkların Gecesi", "Yokuş Aşağı", "Tren Yolları" gibi dizi resimler yaptı. Çalışmalarını Bodrum Kızılağaç'daki atölyesinde sürdüren sanatçının, yurtiçi ve yurtdışı birçok koleksiyonda resimleri bulunmaktadır.
Kişisel Sergiler;
Maltepe Sanat Galerisi/ İstanbul (Kabus ve Korkular) 1993
Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi (2'li Sergi "Ayin" dizisinden) 1994
Maltepe Sanat Galerisi/ İstanbul (Balıkların Gecesi) 1995
Turkuaz Sanat Galerisi/ Antalya (Balıkların Gecesi) 1995
Galeri Anka/ Ankara (Yokuş Aşağı) 1998
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi/ İstanbul (Tren Yolları) 1998
Galeri Sera/ Ankara (Kamera ve Kadın) 2000
Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi/ İstanbul (3'lü Sergi) 2000
Girgin Piyano ve Sanat Galerisi/ İstanbul 2000
Ankara Büyük Tenis Klübü/ Ankara 2001
Başak Sigorta Sanat Galerisi/ İzmir 2001
Bodrum Halikarnassos Kültür Merkezi/ Bodrum 2001
Epsilon Sanat Galerisi/ Bodrum 2002
Gallery W.G. Kunst/ Amsterdam – Hollanda 2002
Girgin Piyano ve Sanat Galerisi/ İstanbul 2002
Ares Sanat Evi/ İstanbul 2003
Hadigari/ Bodrum (2'li Sergi) 2003
Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ Adana 2003
Çanakkale Sanat Evi/ Çanakkale 2003
Jazz Now Sanat Galerisi/ Bodrum 2004
Sıcak Cafe Bar/ İstanbul 2004
Girgin Piyano ve Sanat Galerisi/ İstanbul 2004
Lütfi Kırdar Uluslararası Sanat Fuarı/ İstanbul 2004
Belgi Sanat Galerisi/ İstanbul 2005
Midilli Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi/ Yunanistan 2005
Bodrum Marmara Kolleji Sanat Galerisi/ Bodrum 2006
Karia Princess Hotel (3'lü Sergi)/ Bodrum 2006-2007
Bodrum Milta Marina Osmanlı Tersanesi/ Bodrum 2007
TÜYAP Sanat Fuarı (3'lü Sergi)/ İstanbul 2007
Beyaz Sanat Galerisi/ Ankara 2008
The Brick Lane Gallery/ Londra 2009
Ördekli Kültür Merkezi/ Bursa 2009-2010
Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi/ İstanbul 2010
İdart Sanat Galerisi 2010
21 Sanat Evi/ İstanbul 2011
Art Park Sanat Galerisi/ Antalya 2011
Yengeç Sanat Platformu/ Bodrum 2011
Marmara Koleji/ Bodrum (Zaman-Mekan-İnsan-An) 2011
Nurol Sanat Galerisi/ Ankara(2'li Sergi) 2011
Nurol Sanat Galerisi/ Bodrum (2'li Sergi) 2011-2012
Ecofest İstanbul Festivali/İstanbul 2012
Globarte Temporary Gallery/ Zurih – İsviçre 2013
Neues Rathaus/ Linz – Avusturya ( 3'lü Sergi) 2013
Mey Arşipel/ Bodrum 2013
LVZZ Hotel/ Bodrum 2013
Dibekli Han Sanat Köyü/ Bodrum 2014
Galeri Bohem/ İstanbul 2015