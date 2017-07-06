Rıfat Ilgaz Festivali Başlıyor

Kastamonu'da bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilecek Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali yarın başlıyor.



Festival kapsamında ilk etkinlik, saat 15.00'de Rıfat Ilgaz Evi bahçesindeki karma resim sergisinin açılışıyla gerçekleşecek. Ardından Rıfat Ilgaz Evi'nden Belediye Meydanı'na kadar festival yürüyüşü düzenlenecek.



Program, tiyatro gösteri ve şiir dinletisi ile devam edecek.



Festival kapsamında hafta sonu da etkinlikler düzenlenecek.