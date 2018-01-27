Rifat Hisarcıklıoğlu: "Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz"

KİLİS - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED temsilcileri ile birlikte sınırda inceleme yaptı.

Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan'ı Rıfat Hisarcılıoğlu ile beraberindeki sendikacalar, ziyaret etti. Hisarciklıoğlu yaptığı konuşmasında, " Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürütüyor. Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz.Bu süreçte, Suriye'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytindalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı.

Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay'da vatandaşlarımız şehit oldu.

Kilis'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi. Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücuduz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesidir. Kilis ve Kırıkhan'da şehit olan vatandaşımızın ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağız. Daha sonra Reyhanlı'yı ve Cilvegözü Sınır Kapımızdaki sahra hastanemizi ziyaret edeceğiz. Herkes şunu artık görmelidir; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurtdışındaki muhataplarımıza da bu harekatın haklılığını anlatıyoruz. En son Salı günü Brüksel'de Eurochambres'ta anlattık. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız" diye konuştu.