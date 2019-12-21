Rifat Hisarcıklıoğlu: "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak"

21.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesiyle istişare ve ortak aklın hakim olacağını belirterek, "Yeter ki birbirimizi sevelim. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Zonguldak "100. Yıl Zirvesi" için geldiği kentte Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a ziyarette bulunarak, Çaycuma ilçesindeki sosyal hizmet binasının açılışına ve ekonomiye değer katanlar ödül törenine iştirak etti.

Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, Çaycuma'ya değer verdiklerini ve ilçenin önemli bir yatırım merkezi haline geldiğini belirtti.

Filyos Limanı bittiğinde bambaşka bir Çaycuma'nın ortaya çıkacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Filyos Limanı'nın şu anda yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Burası bitince 25 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olacak. Sadece Batı Karadeniz'in değil, Orta Anadolu'nun da denize çıkış kapısı olacak." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, el ele verince, kamu özel sektör birlikte hareket edince, istişare ve ortak akıl hakim olunca başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, "Yeter ki birbirimizi sevelim. İnşallah yine hep birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yerlere getireceğiz. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından ekonomiye değer katanlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA