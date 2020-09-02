Rienstra Hollanda'ya gitti
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Rienstra Hollanda'ya gitti

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ben Rienstra yeni sezonda Hollanda'da futbol oynayacak.

Rienstra Hollanda'ya gitti
02.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:06

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ben Rienstra yeni sezonda Hollanda'da futbol oynayacak.

Hes Kablo Kayserispor'a geride kalan sezon başında transfer edilen Ben Rienstra, sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshederek ülkesine döndü. Tecrübeli defans oyuncusu yeni sezonda Hollanda 2.Lig takımlarından Fortuna Sittard takımında forma giyecek.

Hes Kablo Kayserispor'daki takım arkadaşları ile vedalaşan ve bugün ülkesine dönen 30 yaşındaki Ben Rienstra, sarı kırmızılı forma altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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