Riekerink'ten İskenderun FK'ya 3 yıllık imza
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Riekerink'ten İskenderun FK'ya 3 yıllık imza

Riekerink'ten İskenderun FK'ya 3 yıllık imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderun Futbol Kulübü'nün CEO'luk görevine getirildi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderun Futbol Kulübü'nün CEO'luk görevine getirildi.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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