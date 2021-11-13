Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2'nci yarıda görev alan ve yaptığı 2 asistle takıma katkı sağlayan Rıdvan Yılmaz, basın toplantısında mücadeleyi kazandırdı. Milli takıma ilk kez dönemde heyecanlı olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "Şenol hoca zamanında A Milli takıma ilk kez gelmiştim. Tabii ki ilk başta heyecanım vardı. Burada zaman geçirdikçe heyecanımı yendim" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 13, 2021

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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