Rıdvan Şükür, Spor ve Aktif Yaşam Fuarına Katıldı

Fuarı başarılı bulan Şükür, sporun çeşitli dallarını insanlarla tanıştırması açısından bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın önemli olduğunu dile getirdi, ayrıca kullanıcılarla üreticileri bir araya getirmesi açısından spor ve aktif yaşam fuarının çok büyük görev yüklendiğini belirtti.

Hayatının içinde sporun önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Şükür, sporun yaşamın içinde düzenli yapılan bir alışkanlık haline gelmesinin insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Birçok spor branşlarının ve malzemelerinin yer aldığı fuarda ilgi duyduğu ürünlerden sipariş veren Şükür, sporsuz yaşamların sağlıksız yarınlar getirdiğini belirtti.

