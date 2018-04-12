Rıdvan Şükür, Resmen Hakem Oldu

Ankara'da Ragbi federasyonu rafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen eğitime katılan Şükür, eğitim sonunda başarı göstererek hakemlik belgesini aldı.

Her zaman kendisini yenileyen Şükür, sporda bile yeniliklerden yana olduğunu, kendisini tekrarlamayı sevmediğini, yeni spor alanlarının içinde sahada olmaktan yana olduğunu ifade etti