Rıdvan Şükür, Beden Eğitimi Ve Spor Kongresine Katıldı

Spor dünyası tarafından yakından tanınan dağcı ve maratoncu Rıdvan Şükür, ilk kez düzenlenen Beden eğitim, Spor, Rekreasyon ve dans kongresinde alanında uzman akademisyen ve bilim adamları ile görüştü, bilgi alışverişinde bulundu.

Toplum olarak son yıllarda hareketsiz bir yaşam tarzını tercih ettiğimizi söyleyen Şükür, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte gittikçe Obezleşen bir toplum haline geldiğimizi söyleyen Şükür, spor yapmayan bir toplum olduğumuzu belirtti. Katıldığı konferans ve atölyelerde bilim adamlarının söylediklerini not aldığını söyleyen Şükür, günlük yaşantımızda hareket eksikliğimiz olduğunu, bu konuya çözüm bulunmasını şart olduğunu dile getirdi. Kongrede sunulan bildirilerin sahada uygulanmadığı zaman, kağıt üzerinde yazılı bilgi olmaktan ileri gidemediğini bu durumda sunulan bildirilerin kimseye yararının olmadığını, beden eğitimi ve spor alanında sahada çözüm beklediklerini dile getirdi.