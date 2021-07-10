Rıdvan Pear'dan veri güvenliği konusunda altın değerinde tavsiyeler

Yazılım alanında ülkesine hizmet etmek istediğini beyan eden Rıdvan Pear, internetsiz bir dünyanın hayal edilemediği günümüzde tün kullanıcıları ilgilendiren, verileri ve bilgileri korumanın yollarını açıkladı.

İnternete bağlı kalmanın zorunluluk halini aldığı günümüzde, birçoğumuzun telefonlar olmadan neredeyse yaşayamaz hale geldiğini ifade eden Rıdvan Pear, "Gelen her bildirim ya da mesaj ister istemez dikkatimizi dağıtıyor ve bizi telefona bakmaya mecbur ediyor." dedi.

İnternet dünyasında birbirinden farklı pek çok platformda bir ok verimizi paylaştığımızı sözlerine ekleyen Rıdvan Pear "Paylaştığınız bu verileriniz için herhangi bir şekilde koruma sağlayabilmeniz çok ama çok zor. Ancak sizler için yapacağım bu açıklamadan sonra verilerinizi korumanın yollarını öğrenecek ve verilerinizi koruma altına alacaksınız." ifadelerini kullandı.

"HER GÜNCELLEME SİSTEMLERİNİZDEKİ AÇIKLARI KAPATIR"

Yazılım uzmanı olan Rıdvan Pear veri güvenliğini koruma yollarını bilmenin bizi pek çok hatadan ve tuzaktan kurtaracağını söyledi Aynı zamanda internetteki pek çok platformda bu koruma ağlarının bulunduğunu da ifade eden Pear, açıklamalarına devam etti: "İşletim sistemleriniz ile kullandığınız tüm uygulamaların güncel olduğundan emin olun! Yaptığınız ya da yapacağınız her güncelleme ile güvenliğiniz bir derece daha iyi hale gelir. Her güncelleme sistemlerinizdeki ve uygulamalarınızdaki açıkları kapatır ayrıca yeni özellikler de kazandırır."

"ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI GÜVENİLİR DEĞİL"

VPN kullanımının özellikle herkese açık ağ bağlantılarında kullanılmasının önemli olduğunu belirten Pear, "Yalnız bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus VPN hizmetinin ücretsiz olmaması gerektiğidir. Zira ücretsiz VPN uygulamaları güvenilirlikten uzak olmaktadır. İyi bir VPN hizmetinde bulunması gereken özelliklere gelince; gizlilik, müşteri desteği, hız, mahremiyete verdiği önem, kill swich'tir." dedi.

Pear, şöyle devam etti: "Artık pek çok platformun iki faktörlü güvenlik doğrulaması hizmeti verdiğini ifade eden Rıdvan Pear, "Bu yöntem, platform parolanızın yanında özel bir şifre de gerektirdiğinden verilerinizin ve bilgilerinizin korunması açısından çok önemlidir. Özel şifreler, parolanızı bir şekilde öğrenen kötü niyetli kişilerin verilerinize ulaşmasını engeller.

Finansal işlemleriniz için öncelikli tercihiniz HTTP protokolü değil, HTTPS protokolü olmalıdır."