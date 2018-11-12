Rıdvan Özüm, Aday Adaylık Başvuru Formunu Teslim Etti

Adapazarı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, yoğun katılımlı ve coşkulu bir organizasyon ile aday adaylığı başvuru formunu AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığına vererek Adapazarı Belediye Başkanı aday adayı oldu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş'a aday adaylık başvuru formunu teslim eden Adapazarı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı olan Rıdvan Özüm, Adapazarı Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Özüm'e başvurusunda; dernekler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer, sevenleri ve çok sayıda vatandaş destek oldu. Özüm, yoğun alkışlar arasında aday adaylık başvuru formunu teslim ederek katılımcılara teşekkür etti.

"Bu kutlu davanın bir neferi olmaktan gurur duyuyorum"

Aday adaylığı müracaatı esnasında konuşan Rıdvan Özüm, "Hepinizin bildiği gibi 15 yıldır Adapazarı'nda yerel yönetim alanında çalışmalar yapmaktayım. Gerek eğitimlerim, gerek tecrübelerim, gerekse Adapazarı'nda doğup büyüyen, şehrimizin kalkınmasına gayret gösteren bir kardeşiniz olarak bugün sizlerle yeni bir heyecanı, yeni bir mutluluğu paylaşmak istiyorum. 16 yılda Türkiye siyasetinde ve yönetim anlayışında bir zihniyet devrimi gerçekleştiren gücünü sadece ve sadece milli iradeden alan bu kutlu davanın bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzde ki demokrasi sınavından da yine tarihi bir başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Partimin yerel yönetimlerdeki hizmet vizyonunu Adapazarı'nda başarıyla temsil etmek ve hemşehrilerimin sorunlarına çözüm üreterek geleceğin Adapazarı'nı sizlerle birlikte inşa etmek için Adapazarı Belediye Başkanlığı'na aday adayı oluyorum" dedi.

"Adapazarı ile ilgili hayallerimi gerçekleştirmek en büyük arzum"

Özüm, "Siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyorum. İçerisinde bulunduğum siyasi partinin de bu anlayışla benimsediğini biliyorum. Adapazarı'nın sorunlarını bilen bir kardeşiniz olarak şehrimizin sosyal, kültürel refahı için siz değerli hemşehrilerimden desteklerinizi bekliyorum. Sizlere, 'Yalnız taştan duvar olmaz' atasözünün ışığında birlikte el ele vererek, konuşarak, iletişime açık, çözüm odaklı bir yerel yönetim sözü veriyorum. Yetkin yönetim anlayışıyla Adapazarı'nı geleceğe taşımak üzerinde titizlikle çalıştığım projeleri hayata geçirmek ve şehrim ile ilgili hayallerimi gerçekleştirmek en büyük arzumdur. Bu vesile ile adaylığımın ailem, doğup büyüdüğüm şehrim olan Adapazarı ve ülkemin en yenilikçi siyasi kimliği olan AK Parti için hayırlı uğurlu olmasını Allah'ımdan niyaz ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA