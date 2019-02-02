CHP'nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karakayalı Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin İzmir'e bağlı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı açıklandı. CHP'nin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerinde Rıdvan Karakayalı gösterildi. Peki, Rıdvan Karakayalı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

RIDVAN KARAKAYALI KİMDİR?

Rıdvan Karakayalı, 24 Ocak 1958 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu (Parsa) beldesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bağyurdu'nda tamamladı. 1979 yılında İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.1979-1980 eğitim yılında Rize'de göreve başladı.

KEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

1980 yılında Kemalpaşa Lisesine atanarak 1987 yılına kadar görev yaptı. 1988-1993 yılları arasında Tokat ilinde görev yaptıktan sonra 1993-1997 yılları arasında Kemalpaşa'nın Ulucak beldesinde Ulucak Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu.1997-2002 yılları arasında Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2002 yılında tekrar Ulucak Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. 2005 yılında emekli olarak Cumhuriyet Halk Partisine üye oldu.

UZUN YILLAR FUTBOL OYNADI

Karakayalı, 2005 yılında Kemalpaşa, Torbalı ve Gaziemir'de özel bir dershanenin kurucusu ve kurucu temsilcisi olarak görev aldı.1975-1983 yılları arasında amatör ve profesyonel olarak Parsa Spor, Salihli Spor ve Kemalpaşa Spor'da futbol oynadı ve antrenörlük yaptı. Evlidir, bir çocuk babasıdır.