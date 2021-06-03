Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı'na girecek 5 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti
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Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı'na girecek 5 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti

Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı'na girecek 5 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, sınava girecek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi 5 öğrencinin misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin Uçar, Berat Açar, Ezginur Katarcı ile Müslüm Açar'ı evlerinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Burak Mahallesi'nde ikamet eden Abdulkadir Altürk'ün konuğu oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu hem öğrenciler hem de aileleriyle sohbet etti.

BAŞARILARI GÖRÜNCE DE BUNDAN ZİYADESİYLE MUTLU OLUYORUZ

İlk ziyaret ettiği evde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bildiğiniz üzere bu hafta sonu LGS yapılacak. Bu konuda ben özellikle gençlik kütüphanelerimizde emek veren hocalarımıza ve öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum. Sağ olsunlar yıl boyu özelikle bu pandemi olmasına rağmen hocalarımız imkan dahilinde, kütüphanelerin açık olduğu müddet içerisinde öğrencilerimize destek olmaya çalıştılar. İnşallah bu hafta sonu da Mehmet kardeşimiz yapılacak olan sınava girecek. Ondan önce de ablası ve diğer kız kardeşi yine bizim kütüphanelerimize devam ederek, çok şükür istedikleri okulları kazandılar. İnşallah bu sınav ile birlikte Mehmet kardeşimiz de dilediği bölüme girmiş olacak. Bizim her zaman üzerinde durduğumuz en önemli konu, gençlik kütüphanelerinin çocuklarımıza nitelikli ders ortamı sunması. Bu başarıları görünce de bundan ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Bu işin hedefine ulaştığına kanaat getiriyoruz. Allah, sınava girecek tüm öğrencilerimizin yardımcısı olsun. Sınava girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİLER

Hedefinin Anadolu lisesi kazanmak olduğunu dile getiren Mehmet Emin Uçar, "Yaklaşık bir yıldır LGS'ye hazırlanıyordum. Şehitkamil Belediyemizin Gençlik Kütüphanesinde eğitimlerimi sürdürdüm. Sağ olsun buradaki hocalarımız, bana çok yardımcı oldular. Sınava en iyi şekilde hazırlanmam için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. İnşallah hedefim olan Anadolu Lisesi'ni kazanmak istiyorum. Bu hedefime de ulaşmak için sınava çok iyi hazırlandım. Bugün de sağ olsun Başkanımız, bizzat beni ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu. Ben Başkanımıza, bize vermiş olduğu desteklerden dolayı ve ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah sınavda başarılı olarak, bu başarımı başta desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımıza, hocalarıma ve aileme armağan etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler

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Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı'na girecek 5 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti - Haberler
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