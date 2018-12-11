Rıdvan Eşin; "Gençliğin Yenilikçi Fikirlerine Önem Veriyoruz"

AYDIN (İHA) – AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, çalışma ekibinin içinde bulunan genç arkadaşını doğum gününde yalnız bırakmadı.

Gençliğe büyük önem verdiklerini belirten Rıdvan Eşin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize çizdiği yol haritasındaki 2023, 2051 ve 2071 vizyonlarına emin adımlarla yürümek için genç fikirlere ihtiyacımız var. Fırsat verildiği takdirde Türk evlatlarının neler başarabildiğine bizzat bu dönemde yakın şahitlik ettim ve gençlere yönelik büyük projelerim var. Bu davaya baş koyan ve aylardır beraber çalışma yürüttüğüm ekibimle ne kadar gurur duysam azdır. Bizi bir araya getiren bu kutlu dava hak gönül davasıdır. Çıktığımız yolda sevmeden sevilemeyiz, saymadan sayılamayız, her gönülle girmemiz lazım.

Hak davamdan ve Aydın'ımın değerli halkından aldığım güçle azmin zaferine inanan bir ruh ile çıktığımız bu yol uğruna Aydın'ımızın her bir köşesine bir gül bırakmak için durmak yok yola devam dedik" ifadelerini kullandı. - AYDIN