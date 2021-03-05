Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı? Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu neden bıraktı?

Uzun yıllardır NTV'deki "Yüzde Yüz Futbol" programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı? Rıdvan Dilmen futbol yorumculuğunu neden bıraktı?Fatih Terim Rıdvan Dilmen! Rıdvan Dilmen twitter!

RIDVAN DİLMEN YORUMCULUĞU BIRAKTI MI?

Uzun yıllardır NTV'deki "Yüzde Yüz Futbol" programında Süper Lig maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

RIDVAM DİLMEN FUTBOL YORUMCULUĞUNU NEDEN BIRAKTI?

Rıdvan Dilmen yorumculuk konusunda açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen açıklamasında; 43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. sözleri ile veda etti.