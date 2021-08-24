Rıdvan Dilmen hangi kanala geçti? Rıdvan Dilmen hangi programı sunuyor? Rıdvan Dilmen TRT'de mi NTV'de mi?

Önceleri NTV Spor ve NTV kanallarında spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen'in yeni programı ve yeni kanalı belli oldu. Rıdvan Dilmen TRT Spor'da %100 Futbol programıyla spor yorumculuğuna geri dönüş yapmıştır. Peki, Rıdvan Dilmen hangi kanala geçti? Rıdvan Dilmen hangi programı sunuyor? Rıdvan Dilmen TRT'de mi NTV'de mi? İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı ve programı neresi oldu merak edildi. Rıdvan Dilmen hangi futbol programı sunuyor? Rıdvan Dilmen'in yeni programı neresi?Rıdvan Dilmen TRT'de mi NTV'de mi? Rıdvan Dilmen hangi kanala geçti? Rıdvan Dilmen hangi programı sunuyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

RIDVAN DİLMEN HANGİ KANALDA?

Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Erbatur Ergenekon ile %100 Futbol programını sunmaktadır. Rıdvan Dilmen geçtiğimiz senelerde NTV Spor ve NTV kanallarında spor yorumculuğu yapıyordu.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapacağını duyurdu.

"MAÇLARIN BİTİMİNDE KARŞINIZDA OLACAK"

Sobacı açıklamasında "TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. %100 FUTBOL artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak" ifadelerine yer verdi.

PARTNERİ DE BELLİ OLDU

Dilmen'in futbol karşılaşmalarını yorumlayacağı programın moderatörü ise Erbatur Ergenekon olacak.

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

Rıdvan Dilmen (d. 15 Ağustos 1962; Nazilli, Aydın) Türk eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

15 Ağustos 1962'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Lütfü Bey ile Makbule Hanım'ın dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya gelen Dilmen, spora atletizmle başladı, daha sonra futbola yöneldi. Küçük yaşına rağmen, mahalle takımlarının aranan ismiydi. Gazoz ve şekere karşılık, mahalle arası transfer olduğu söylenir. Mahalle maçlarında herkes kendine bir futbolcunun adını yakıştırırken, o Fenerbahçe'li Cemil Turan'dı. Küçük yaşlardan itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamayan Dilmen, sarı-lacivertli takımın maçlarını izleyebilmek için, İzmir'e otostop yaptığını belirtir. 12 yaşındayken, babasını kaybeden Rıdvan'ın ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için Denizlispor'da bir süre futbol oynamıştır.