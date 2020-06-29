Rıdvan Dilmen, Fatih Terim hakkında ne dedi? Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ne düşündüğünü iddia etti? Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulunurken Fatih Terim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşünceleri konusunda iddiada bulunu. Peki, Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ne düşündüğünü iddia etti.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen Fatih Terim hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Peki, Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ne düşündüğünü iddia etti? İşte, detaylar…

FATİH TERİM HAKKINDA NE DEDİ?

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansının kalmadığını savundu. TFF'yi eleştirmeye devam eden Dilmen, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisini milli takımdaki görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığını düşündüğünü iddia etti.

"TERİM, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDIĞINI SANIYORDUR"

TFF kurullarına her türlü şeyi dediler. Siz federasyon olarak Ahmet bey ceza alır almaz bilemem ama karar neyse alın artık. Fatih Terim şu anda Cumhurbaşkanı tarafından Milli Takım görevinden ayrıldığını sanıyordur. İsterse arasın görüşelim veya ben de giderim yanına.

Cumhurbaşkanı ne yapmış stat yapmış, Fenerbahçeli herkes biliyor kıyak yapmış dediler 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Çok tehlikeli bir kutuplaşma yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne yaparsanız yapın karışmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız bu kadar sorun varken, ona şu ceza verilsin buna bu ceza verilsin mi diyecek Allah aşkına. Çok tehlikeli oyun oynanıyor. Ben boşuna konuşmuyorum.

TFF'nin kurulları bir berbat. Birbirlerinin akrabaları herkes bu olmaz. Dönemine göre verilen cezalar değişiyor, bunlar çok yanlış.