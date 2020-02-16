Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Tartışmasız şu an favori Trabzonspor

16.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:07

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın finalleri oynamayı iyi bildiğini belirten Dilmen, şampiyonluk yarışıyla ilgili de çarpıcı tespitlerde bulundu.

"GÖKHAN TÖRE İKİNCİ SARI KARTTAN ATILMALIYDI"

Mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'un, Gökhan Töre'yi ikinci sarı kartı göstererek oyundan atması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "O atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. İkinci sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama ikinci sarıyı göstermeliydi" dedi.

"GALATASARAY İLE LİDER ARASINDA 2 PUAN FARK VAR"

Ligin ilk devresi bittiğinde Galatasaray ile Sivasspor arasında 10 puan fark olduğunu ancak Galatasaray'ın ligin ikinci yarısıyla birlikte fikstürü çok iyi kullandığını belirten Dilmen, "35 günde 10 puan farkı eritti Galatasaray. Her şey Fatih Hoca'nın istediği gibi gidiyor. Galatasaray, böyle fikstürü yakaladı mı 5'te 5 yapar. Büyük takım, büyük kulüp olmak böyle bir şey. Şimdi lider ile arada 2 puan fark var" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maç 0-0 iken dakika 1, şut geldi ve Muslera çıkardı. Başkaları yiyor. Sezon başında en son opsiyon gözüken Adem, takımın golcüsü olarak öne çıktı. Fatih Terim; iyi oyundan, kötü oyundan farklı ben 42 puanı yapmam lazım diyordu. Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım

"TARTIŞMASIZ ŞU AN FAVORİ TRABZONSPOR"

Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım. Kadıköy'de kaybetseler bile şansları devam edecek. Çünkü Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın 6 puan önündeler"