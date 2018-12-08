Rıdvan Dilmen'den İlginç Yorum: Papaz Her Gün Pilav Yemez
Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Antalya maçındaki galibiyet, Galatasaray'dan çok şey götürdü. Belki Maicon'u forvette 4. deneyişi. Papaz her gün pilav yemez." dedi.
Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.
Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi:
Bugün de maç koptu kapacak derken 1 gol iptal oldu. Bu gol iptal olunca oyunun sonunda VAR'a gidilen penaltı pozisyon oldu. Net yorum yapmak istemiyorum. Kaleciye yaklaşma diyordur kurallar. Açıkçası yüzde 70 faul yüzde 30 değil Muslera'ya yapılan hareket.
"ANTALYA MAÇI GALATASARAY'DAN ÇOK ŞEY GÖTÜRDÜ"
Antalya maçındaki galibiyet, Galatasaray'dan çok şey götürdü. Hep oynanmaz öyle. 1-2 kere denk gelir. Belki Maicon'u forvette 4. deneyişi. Papaz her gün pilav yemez. Eren Galatasaray'ın 11'inde düşünülen bir santrfor değil. Ama 21 kişilik kadroda olabilecek bir oyuncu.
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Cinconun iyice mahalle takımına döndü bizim mahalle takımı bu cincona 5 atar cinconlar bu hafta hakem için ne diyecek merak ediyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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maykon eren selçuk ahmet at çöpe takım bumu ulan gençleri koy maçı vereceksen öyle ver takım 7 kişi oynuyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Senden iyi papaz var mı acaba? Üstündeki formayı çıkar sonra yorum yap. Tabii becerebilirsen.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Cincona çay demli geldiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Dusme hattini yakindan ilgilendiren macda şikebahce akhisara konuk oluyor yarin aksam ridvancigimCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır