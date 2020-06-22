Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Gaziantep FK maçı yorumu! Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı bir yorumda bulunduNTV'de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK'nın maçın son anlarında 6 saniye kuralı sebebiyle kazandığı endirekt atış kararı hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu NTV'de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK'nın maçın son anlarında 6 saniye kuralı sebebiyle kazandığı endirekt atış kararı hakkında çarpıcı bir yorum yaptı. Dilmen, "Türkiye'de tarihe geçecek bir karar verildi. 'Bu 6 saniye kuralını bir gün de uygulayın' diyordum. Bula bula Galatasaray'ı buldu. İlklerin takımı. 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum." dedi. ERMAN TOROĞLU'NDAN YORUMLAR A Spor'da kararı değerlendiren Erman Toroğlu ise "Okan Kocuk topu elinde fazla tuttu. Alper Ulusoy doğru karar verdi" ifadelerini kullandı. Kaynak: Hürriyet