Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ta Vagner Love'ın "Beni Gönderin" Der Gibi Havası Var
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Vagner Love'ın 'Beni gönderin' gibi bir havası var. Çok ciddi paraya transfer oldu. Cenk olsa Beşiktaş'ın 3-4 puan fazlası vardı." dedi.
Beşiktaş'ın Tosic ve Adriano'nun attığı gollerle Kayserispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlılarda bekleneni veremeyen Vagner Love'la ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen Brezilyalı futbolcunun ayrılık sinyalleri verdiğini söyledi.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'ın maç sonu Vagner Love'la ilgili sözleri şöyle;
"BENİ GÖNDERİN GİBİ HAVASI VAR"
"Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Cenk olsaydı Beşiktaş'ın 3 veya 4 puan daha fazlası vardı. Çok ciddi paraya transfer oldu. Love'ın 1.5 yıllık performansı önemliydi. Eto'o ile bir tercih yapmak zorundaydı. İkisi gündemdeyken ben Eto'o demiştim. Beşiktaş'ın yapısına uygun. Love da geldiğinde 2-3 hafta sakatlığı vardı."
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UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GİBİ BİR FUTBOLCU. BEŞİKTAŞ''A HİÇ FAYDASI OLMADI RUHSUZ ADAM 21 MİLYON İÇİN CENKİ GÖNDERDİLER 200 MİLYON LİRA ŞAMPİYONLUK PRİMİNDEN OLDULARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadar yanlı bir yorumcuyu analar doğurmamıştırCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bırak Hoca iyi oldu, Seneyede umarım Burak yılmazı alırlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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E abi göndersinler o zaman ,Münih maçında 3.lig TK.oyuncusu olduğunu gördüm zaten devlete millete katma değer sağlayamıyorsa satın gitsin ondan bi cacık olmaz.öne öyle isteksiz isteksiz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sanki gözlerin kal der gibi gibiiiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır