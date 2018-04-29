Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman İstifa Edecek

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği mücadelyi değerlendirdi.

"FENERBAHÇE TOK BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP"

İlk yarı itibariyla Fenerbahçe, bir hayli orta ve kafa vuruşu şansı veren bir takım görüntüsünde. Fenerbahçe'nin tok görüntüsü, blokların arasındaki mesafeyi çok açmış göründü. Bunun yanı sıra Fenerbahçe çok tehlikeli geliyor. Bu maçı Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metre önündeki penaltıyı göremedi. Top çarpma falan değil, oyuncu direkt eliyle oynuyor. Bana göre pozisyon net penaltı. İşin ilginci, pozisyonun önünde olan Soldado da pozisyonu görmedi. Fenerbahçe'nin mutlak bir gol daha bulması lazım. Ya da çok iyi kapanması gerekecek. Kasımpaşa çok etkili geliyor çünkü."

"Derbi, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla başladı. Fenerbahçe ilk yarıda ağır oynadı Özellikle Fenerbahçe'nin yediği gol takımı kendine getirdi. Sonrasında 4-4-2'ye dönüp skoru aldılar."

"11 İLE 31. HAFTANIN LİDERİ FENERBAHÇE"

"Baktığımızda 11 ile 31. haftada ligin lideri Fenerbahçe. Aykut Kocaman'nı takımını tanıması ve ligin ikinci yarısına baktığımızda fiziksel anlamda en diri takım, bu tartışmasız. Bu hafta da oyunun son bölümünde çok etkili oynayan ve fizik olarak da üstün oynayan bir Fenerbahçe vardı. Maç 6-7'ye gelebilirdi. İlk yarıda Fenerbahçe lehine verilmeyen penaltı da var."

"Aykut Kocaman büyük bir iş yaptı. Ligin 2. yarısındaki deplasman performansı harika. Aykut hocayı zaman zaman eleştiriyoruz ama uzun mesafe antrenörü diyorum ya, nakış gibi işleyerek takımı fit duruma getirdi."

"3. golde top dışarı çıkıp çıkmadı mı sorusunda ise benim gördüğüm açıdan dışarıda olma ihtimali yüksek. Yanılabilirim. Çizgiye değiyor olabilir top. Bu yüzden dışarıda gibi geldi. Tarık Ongun da 3 metreye yakın alakasız bir yerdeydi."

"Valbuena oyuna girdikten sonra çok çok çok etkili oynadı, inanılmaz oynadı."

"SEZON SONU İSTİFA EDECEK"

"Aykut Hoca, sezon kapanır kapanmaz istifa edecek. Şampiyon olsa da, kupayı alsa da... Kongre olduğu için. Belki Ali Koç onunla çalışmak istemez. Aykut Kocaman'ın 1 yıl daha kontratı var ama çok iyi bir Fenerbahçelidir. Aziz Yıldırım onunla devam edecektir zaten."