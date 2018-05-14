Rıdvan Dilmen Açıkladı! Oğuzhan'la Anlaşma Tamam

Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Beşiktaş mücadelesini NTV'de değerlendirdi. Dilmen, Oğuzhan ile Beşiktaş'ın anlaştığını ve gizli tuttuklarını söyledi...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi şansı

"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı devam ediyor. Beşiktaş gibi bir takımın ligi dördüncü bitirmesi sürpriz olur. Necip'in pozisyonunda temas varsa, net penaltı. Ceyhun'u Galatasaray maçında uzatmada çıkardı ve 'Sarı kart sınırında mı dedim?'. O günden bu yana çok iyi oynuyor. Ceyhun'un da kart potansiyeli yüksektir."

Dilmen, "Çok bol pozisyonlar vardı. Maç 6-5 bitse kimse şaşırmazdı. Akhisarspor yarın puan alırsa Osmanlıspor küme düşecek. Osmanlıspor iç sahada ve deplasmanda mücadelesini sürdürdü. Aminu'yu zaman zaman oynatmıyorda, o konuda yorum yapmayacağım. Beşiktaş'ta Türkiye sınırları içinde doğan bir Mustafa Pektemek gol attı bu sezon. Galatasaray'da da sadece Serdar Aziz var. Geri kalanlar Almancı. Bizim ebelerimizin doğurduğu çocuklar yok.Nerede bu çocuklar? 81 milyonluk ülkeyiz, nerede bu altyapılar? Türkiye'de ilk 11'de 2, yedek kulübesinde ise 4 civarında yerli oyuncu bulundurma zorunluluğu olmalı. Dün Galatasaray maçında Ozan Kabak forma giydi, Fatih hoca Ozan'a gelecek yıl da forma şansı verecektir. Haftaya oynanacak olan maçlar kolay olmayacak. Beşiktaş bugün Sergen'e güzellik yaptı. Alanyalı Vagner'de Alanya'ya güzellik yaptı.

Talisca'nın bonservisinin alınması noktasında problemlerin olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Gomis, Fenerbahçe'de Soldado, Beşiktaş'ta Negredo ya da Love, Konya'da Eto'o... Bunların para getirme şansı yok ki artık. Transferlerde yaş noktasında kararlar alınmalı. Çin'de mesela bu karar aldı.

Webo ve Nobre, 1. Lig'deki Play-Off mücadelelerinde harika gol attılar, bu iki oyuncuya Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadıkları dönemde yaşlı deniliyordu. Trabzonspor'da Özkan Sümer göreve başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmalarından anladığım bu sezon süper star transfer yapılacağını düşünmüyorum. Hemen altyapılarla ilgili çalışmalar yapalım.

Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma

Oğuzhan'ın 4 yıllık kontrat yaptığını biliyorum ama gizli tutuyorlar galiba. Futbol direktörlüğü diye bir şey çıktı, olmadı işte. O olmadı. Beşiktaş son 3 yıldır hep hedefini vurdu. Santrafor iyi çıktı, stoperi iyi çıktı. Bak Vida olmadı, Lens olmadı, Negredo da olmadı aslında. Pepe bile sorgulanabilir. Vida transferi yanlış transfer değil. Vida doğru bir takıma geldi. Vida'nın kompak bir takımdan geldiği için defosu ortaya çıkmadı. Fakat burada tehlikeyi yaşarsın. Vida, 4. stoper oldu. Adriano için transfer iddiaları var. Bence kesinlikle takımda kalmalı.