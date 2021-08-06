Riders Republic Kapalı Beta testi fragmanı yayınlandı!

Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yeni bir spor video oyunu olan Rider Republic'in, kapalı betası çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Riders Republic, Ubisoft'un Ekim ayında piyasaya süreceği yeni bir ekstrem spor oyunudur. Oyunun, çıkış tarihinin hızla yaklaşmasıyla Ubisoft, oyunculara bu eşsiz deneyimi tattırmak adına kapalı bir beta sunmaya hazırlanıyor.

Beta, 23 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve oyuncular çeşitli oyun modlarına katılabilecek. Ayrıca arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecek ve diğer sporculara karşı çevrimiçi olarak rekabet edebilecek.

Ubisoft'un yeterince takdir edilmeyen kış sporları konulu oyunu Steep'in manevi bir halefi niteliğinde olan Riders Republic, bisiklet, kanat takımı, kayak ve snowboard gibi birçok ekstrem sporu deneyimleyeceğiniz rekabetçi bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Oyun, 28 Ekim 2021'de Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için piyasaya sürülecek.

RIDERS REPUBLIC TANITIM FRAGMANI