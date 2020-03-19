Riccardo Orsolini'nin 2019-20 Sezonunda Serie A'da Attığı En İyi Goller Bologna'nın İtalyan forveti Riccardo Orsolini 2019-20 sezonunda Serie A'da 26 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Orsolini'nin bu sezon Serie A'da attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Bologna'nın İtalyan forveti Riccardo Orsolini 2019-20 sezonunda Serie A'da 26 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Orsolini'nin bu sezon Serie A'da attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout