ricasıyla Samsun'da aranan 21 kişi "şok uygulama"da yakalandı
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ricasıyla Samsun'da aranan 21 kişi "şok uygulama"da yakalandı

ricasıyla Samsun'da aranan 21 kişi 'şok uygulama'da yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 20 bin 754 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 21 aranan kişi yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kent genelindeki denetimlerde ise 38 kişiye idari işlem yapılarak 17 bin 958 lira para cezası uygulandı, 1796 araç kontrol edildi, 10 araca cezai işlem yapılarak 18 bin 983 lira para cezası kesildi.

Şok uygulamalarda 196 iş yeri kontrol edildi, bir kurusıkı tabanca, bir tabanca, 3 mermi, 4 kesici delici alet, 0,23 gram kokain, 400 sentetik ecza hapı, 50 ekstazi ele geçirildi.

Trafik yönünden de 2 bin 596 araç ve sürücü kontrol edildi, 705 araç ve sürücüye 300 bin 865 lira cezai işlem uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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