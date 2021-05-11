Ricardo Sa Pinto: "Maçın hakkı beraberlikti, ikinci yarı çok iyi oynadık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sahalarında 5-4 mağlup oldukları Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı beraberlikti, ikinci yarı çok iyi oynadık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sahalarında 5-4 mağlup oldukları Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı beraberlikti, ikinci yarı çok iyi oynadık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 41. haftasında konuk ettiği Rizespor'a 5-4 mağlup oldu. Gaziantep FK, bu sonuçla sahasında üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 55 puanda kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını ve en azından bir puanı hak ettiklerini söyledi.

"İkinci yarı iyi oynadık, en azından beraberlik hakkımızdı"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Bir kez daha maçın ilk yarısına konsantre olamadan başladık. Maça başlamanız gerektiği gibi başlamazsanız, rakip iyi başlar ve bulduğu pozisyonları gole çevirir. Sonrasında ikinci yarı kendimize geldik. Kalitemizi gösterdik, kendimiz gibi oynadık ama bugün hiç şansımız yoktu. Daha sonra penaltı pozisyonunda top dışardaydı ama penaltı verildi. Ulaş'ın pozisyonunda bir şey yoktu ama faul verildi ve bu pozisyonlar iki gol yememize neden oldu. Takımı, şuanda lig sonu olduğu için motive etmek zor oluyor. Koronalı oyuncularımız da var. O yüzden takımı motive etmek kolay olmadı. Ben takımımın 90 dakika iyi olmasını istiyorum. İlk yarıda rakibimiz iyiydi ama ikinci yarı biz daha iyiydik. En azından beraberliği hak ediyorduk" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı