Ricardo Rodriguez kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez kimdir?
Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i transfer etmek istiyor. Ricardo Rodriguez'in transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Ricardo Rodriguez'in kim olduğunu ve performansı hakkında detayları araştırmaya başladı. Ricardo Rodriguez kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ricardo Rodriguez, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Ricardo Rodriguez kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez kimdir? Ricardo Rodriguez kaç yaşında, Ricardo Rodriguez boyu kaç, Ricardo Rodriguez nereli ve Ricardo Rodriguez mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.
RİCARDO RODRİGUEZ KİMDİR?
Ricardo Rodriguez Tam Adı: Ricardo Iván Rodríguez
Ricardo Rodriguez Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1992
Ricardo Rodriguez Kaç Yaşında: 27 yaşında
Ricardo Rodriguez Doğum Yeri: Zürih, İsviçre
Ricardo Rodriguez Boyu: 1,80 m
Ricardo Rodriguez Mevkii: Sol bek
Ricardo Rodriguez Kulüp: Milan 1 Tem 2017'den itibaren takımda. 30.06.2021'de sözleşmesi bitiyor.
RİCARDO RODRİGUEZ PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 5 maçta sahaya çıktı 387 dakika sahada kaldı.
PERFORMANS 18/19: 41 maçta sahaya çıktı. 3 asist yaptı, 8 sarı kart gördü.
PERFORMANS 17/18: 47 maçta sahaya çıkıt 4 gol, 2 asist yaptı. 4 sarı 1 kırmızı kart gördü.
PERFORMANS 16/17: 27 maçta sahaya çıktı. 2 gol 3 asist yaptı.
DİĞER PERFORMANSLARI:
2015/16: 36 maç
2014/15: 39 maç
2013/14: 38 maç
2012/13: 27 maç
2011/12: 44 maç
2010/11:18 maç
2009/10: 19 maç
2008/09: 1 maç