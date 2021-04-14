Ribat Vakfı, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 1500 öğrenciye iftar verdi
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Ribat Vakfı, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 1500 öğrenciye iftar verdi

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Ribat Vakfı, Sudan'da Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 1500 öğrenciye iftar verdi

Ribat Eğitim Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 1500 öğrenciye iftar verdi.

Ribat Eğitim Vakfı, Doğu Afrika ülkesi Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinde okuyan 1500 öğrenciye iftar verdi.

Başkent Hartum'daki üniversite yerleşkesinde düzenlenen iftara, ???????Ribat Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Abdullah Çay, bazı öğretim görevlileri ve çoğunluğu Afrika ve Asya ülkelerinden öğrenciler katıldı.

Abdullah Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan münasebetiyle yaklaşık bir haftadır Sudan'da yardım çalışmaları yaptıklarını belirterek şunları aktardı:

"Bu kapsamda 1500 ailemize gıda dağıtımı gerçekleştirdik. 1500 yavrumuzun bayramlık kıyafetlerini verdik. Şu an da Afrika Üniversitesinde 1500 öğrencimize iftar yemeği vereceğiz inşallah. Rabb'im hayırların gerçekleşmesine vesile olanlardan razı olsun. Emanetlerini yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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