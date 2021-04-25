Ribat İnsani Yardım Derneğinden Sudan'da görme ve işitme engellilere destek

Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesindeki görme ve işitme engelliler okuluna malzeme ve gıda yardımında bulundu.

Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesindeki görme ve işitme engelliler okuluna malzeme ve gıda yardımında bulundu.

Ülkede gıda yardımı, kurban ve sünnet gibi çeşitli insani yardım faaliyetleri yürüten dernek, görme engelli 190 öğrencinin ailelerine gıda kolisi dağıttı, bazı öğrencilere işitme cihazı hediye etti.

Programa katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Ramazan ayı boyunca sivil toplum kuruluşlarımız (STK), Türk Kızılay, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, Din Hizmetleri Müşavirliğimiz, Ribat ve diğer STK'lerimiz Sudan'ın çok farklı bölgelerinde yardım dağıtıyorlar. Bugün birkaç yavrumuza işitme cihazı dağıtacağız ama yarın inşallah daha fazlasını dağıtacağız. Türkiye'deki görme ve işitme engelliler konusunda faaliyet gösteren çeşitli STK'ler, inşallah onlarla irtibatlarını kuracağız. Belki beraber yardımlaşma faaliyetleri ve eğitimler de düzenlenecek." diye konuştu.

Üniversitede görme engelli bir arkadaşlarının okul birincisi olduğunu söyleyen Neziroğlu, gençlere çok çalışmaları ve pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali