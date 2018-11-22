Ribat Derneğinden Sudan'a İçme Suyu Kuyusu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Su kuyusu etrafında toplananlardan detaylar Su kuyusundan detaylar Ribat Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman ile röportaj Bölge sakinlerinden Abdu el şeyh Muhammed Belle ile röportaj Türkiye merkezli Ribat İnsani Yardım Derneğince, Sudan'nın başkenti Hartum'da içme suyu...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Su kuyusu etrafında toplananlardan detaylar
Su kuyusundan detaylar
Ribat Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman ile röportaj
Bölge sakinlerinden Abdu el şeyh Muhammed Belle ile röportaj Türkiye merkezli Ribat İnsani Yardım Derneğince, Sudan'nın başkenti Hartum'da içme suyu kuyusu açılışı yapıldı. Ribat Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.