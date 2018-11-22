Ribat Derneğinden Sudan'a İçme Suyu Kuyusu

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Su kuyusu etrafında toplananlardan detaylar

Su kuyusundan detaylar

Ribat Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman ile röportaj

Bölge sakinlerinden Abdu el şeyh Muhammed Belle ile röportaj Türkiye merkezli Ribat İnsani Yardım Derneğince, Sudan'nın başkenti Hartum'da içme suyu kuyusu açılışı yapıldı. Ribat Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.