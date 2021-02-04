Ribat Derneği Sudan'da 750 çocuğu sünnet ettirdi

Türk sivil toplum kuruluşu Ribat İnsani Yardım Derneği, Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 750 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi.

Ribat İnsani Yardım Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sünnet Derneği iş birliğinde Türkiye'den gelen doktorlarla Beyaz Nil eyaletinin Rabek ve Cebeleyn şehirlerinde toplu sünnet organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Duman, "Gönüllü Türk doktorların desteğiyle 4 gün süren toplu sünnet merasimiyle 750 çocuk sünnet ettirildi. Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizin gönderdiği sünnet elbiselerini ve nakdi emanetleri de kardeşlerimize ulaştırdık." diye konuştu.

Duman, 12 yıl önce ilk defa Sudan'ın Kesele eyaletinde 1000 çocukla başlayan ve 17 ülkede süren sünnet organizasyonlarının 52'ncisini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem