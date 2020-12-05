Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor

Kütahya'nın 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Ribat Camisi ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Altun, yapının tamamlanmasıyla mahallenin ibadethane ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Cami ve Kur'an Kursu inşaatının temelinin 3 yıl önce atıldığını belirten Altun, "Bilindiği gibi, bu mahallemizin en büyük ihtiyacı cami. Bölgede bir çok okul ve resmi kurum da bulunmaktadır. Camimizde aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Camimizin bir an önce ibadete açılabilmesi için hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu. Altun, camilerin insanları bir araya getiren mekanlar olduğunu ifade etti.

Havadan da görüntülenen yapının kaba inşaatının yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı