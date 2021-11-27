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Ribat Camii Külliyesi'nin inşaatı yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ribat Camii Külliyesi'nin inşaatı yardım bekliyor

Kütahya'nın 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Ribat Camisi ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muharrem Akçil, yapının tamamlanmasıyla mahallenin ibadethane ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Ribat Camii Külliyesi inşaatının temelinin 4 yıl önce atıldığını belirten Akçil, "Kaba inşaatı yüzde 60 tamamlandı. Bittiğinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu, gençlik merkezi, konferans salonu, kütüphane ve aşevi gibi mekanlarıyla halkımıza hizmet verecektir" diye konuştu.

Akçil, caminin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin inşaatının tamamlandığını kaydetti. - KÜTAHYA

Ribat Camii Külliyesi'nin inşaatı yardım bekliyor

Ribat Camii Külliyesi'nin inşaatı yardım bekliyor

Ribat Camii Külliyesi'nin inşaatı yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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