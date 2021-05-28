Rialrum Valorant kadrosu belli oldu!
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Rialrum Valorant kadrosu belli oldu!

Rialrum Valorant kadrosu belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Rialrum kadrosunu sizler için derledik!

Organizasyonsuz olarak espor kariyerine devam eden takım Rialrum Valorant kadrosu belli oldu. Takım, valorant takımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Valorant takımı 5'lisi ise şu şekilde:

Sleeper

Hopes

Deveraux

Archfiend

Fevern

Takımın duyuru görselini ise "mivi" hazırladı.

Playerbros ekibi olarak takıma gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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