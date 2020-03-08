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Konyaspor, Spor

Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

İTTİFAK Holding Konyaspor'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Süper Lig'de 189 gün sonra fileleri havalandırdı.

08.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:54
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

İTTİFAK Holding Konyaspor'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Süper Lig'de 189 gün sonra fileleri havalandırdı.

Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlıların Malatyaspor karşısında penaltıdan golünü atan 25 yaşındaki Boşnak forvet Riad Bajic, bu golle Süper Lig'de 189 gün sonra gol suskunluğunu bozdu. Sezon başında İtalya Seri A takımlarından Udinese'den kiralık olarak kadroya katılan Bajic, ligdeki son golünü 31 Ağustos 2019 tarihinde ligin 3'üncü haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçta atmıştı. Riad Bajic, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta ağları 2 kez havalandırabildi.ÖNCEKİ PERFORMANSLARINI MUMLA ARIYORİtalya'ya transfer olmadan önceki 2 sezonda Konyaspor formasını başarıyla terleten Bajic, eski performasını mumla arıyor. Riad Bajic, 2015/2016 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 5 gol, 2016/2017 sezonunda ise çıktığı 32 lig maçında ise17 gol atma başarısı göstermişti. 

- Konya

Kaynak: DHA

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