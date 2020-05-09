RG-Yatırım teşviklerine "afet" ek süresi verilebilecek

Teşvik alınmış yatırımların, "afet nedeniyle" tamamlanamamaları ve talep edilmesi durumunda, bir yıla kadar ek süre verilebilecek.

Teşvik alınmış yatırımların, "afet nedeniyle" tamamlanamamaları ve talep edilmesi durumunda, bir yıla kadar ek süre verilebilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da şöyle denildi: "Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir."

Kaynak: DHA