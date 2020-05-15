RG-Tonu 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim
Ton fiyatı 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim uygulanacak.
15.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:02
Ton fiyatı 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararına göre, "Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan 'E-İşlemler' başlığı altında sırasıyla 'İthalat İşlemleri, E-İmza Uygulamalarına Giriş, İthalat İşlemleri' bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır."
Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilecek.
Kaynak: DHA