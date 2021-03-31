RG-Şubat'ta 943 yatırım teşvik belgesi verildi, 44 belge iptal edildi
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RG-Şubat'ta 943 yatırım teşvik belgesi verildi, 44 belge iptal edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
RG-Şubat'ta 943 yatırım teşvik belgesi verildi, 44 belge iptal edildi

Şubat ayında 943 firma ve kuruluşun toplam 15.56 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlanırken, 44 firmanın toplam 902.

Şubat ayında 943 firma ve kuruluşun toplam 15.56 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlanırken, 44 firmanın toplam 902.81 milyon lira yatırım bedelli ve 1,447 kişilik istihdam kapasiteli teşvik belgesi ise iptal edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 15.56 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 938 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam da aylık bazda 751 kişi artarak 26,886 kişi olarak öngörüldü.

Şubat ayı teşvik belgeleri listesinde en yüksek yatırım bedeline sahip projeler arasında madencilik, inşaat malzemeleri, liman hizmetleri ve gıda alanındaki yatırımlar yer alıyor.

Aynı gazetede yayımlanan Şubat'ta tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 229 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 2.1 milyar lira, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 125 milyon dolar, istihdam ise 10,577 kişi olarak gerçekleşti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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