RG-SPK gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi
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RG-SPK gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi

04.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:05
RG-SPK gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin yapacağı gayrimenkul değerlemelerine temel oluşturacak 2021 yılı gayrimenkuldeğerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin yapacağı gayrimenkul değerlemelerine temel oluşturacak 2021 yılı gayrimenkul

değerleme asgari ücret tarifesini belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan SPK kararının ekinde yer alan listede, değerleme ücretleri, değerlemesi yapılacak gayrimenkulün niteliğine göre 791 lira ile 7 bin 537 lira arasında değişiyor.SPK kararında, belirlenen ücretlerin asgari nitelikte olduğu ve taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücretin belirlenebileceği belirtildi. (Tablo)

 


RG-SPK gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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