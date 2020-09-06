RG-Sağlık personeline üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

RG-Sağlık personeline üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek

Bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayan sağlık personeline, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

RG-Sağlık personeline üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek
06.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 06.09.2020 08:43

Bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayan sağlık personeline, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte şöyle denildi:

"4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Mesai içi çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,"Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Kaza Bakan Otomobil
Şu an buradasınız: RG-Sağlık personeline üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 08:43:48. #1.15#
title