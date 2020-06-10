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RG-Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı

Özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı.

RG-Özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarına tek hazine hesabı
10.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:19

Özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri belirlendi.

Karara göre, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardım sandıkları dışında kalan, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek. 

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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