Rg - Ötv ve Kdv İndirimleri Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

ÖTV ve KDV'de 31 Mart'ta sona erecek olan indirim, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 arihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Cumhurbaşkanı kararı" ile başta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya olmak üzere birçok üründe uygulanan vergi indirimleri, bu ayın sonu yerine, bu yılın sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, "Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü. - İstanbul

Kaynak: DHA