Rg - İkinci El Araçta Kdv Satın Alındığı Oranda Uygulanacak

İkinci el araçta, aracın satın alındığı KDV üzerinden satılmasını öngören karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın sonundaki parantez içi ifadeye ekleme yapan Cumhurbaşkanı kararında, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır" denildi. - İstanbul

Kaynak: DHA