RG-İhracatçılara özel damgalı pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı
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RG-İhracatçılara özel damgalı pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı

07.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:11
RG-İhracatçılara özel damgalı pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı

İhracat yapan firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

İhracat yapan firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce Ekonomi Bakanlığı olan ilgili bakanlık, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Buna göre bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak. 

Düzenlemeyle, özel damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme koşullarındran birini kaybetmeleri durumunda, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı.

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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