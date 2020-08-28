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RG-İhracat bedelinin getirilmesinde banka yükümlülüğü kaldırıldı

İhracat bedellerinin getirilmesine ilişkin kuralları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan, banka ödeme yükümlülüğü uygulamadan kaldırıldı.

RG-İhracat bedelinin getirilmesinde banka yükümlülüğü kaldırıldı
28.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:53

İhracat bedellerinin getirilmesine ilişkin kuralları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan, banka ödeme yükümlülüğü uygulamadan kaldırıldı.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3. madde metninden çıkarıldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, "4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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